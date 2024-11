O usodi Španije in Nadala bodo odločale dvojice

Malaga, 19. novembra - O zmagovalcu četrtfinalnega dvoboja Davisovega pokala med Španijo in Nizozemsko bo odločala igra dvojic. Potem ko je Rafael Nadal izgubil proti Boticu van de Zandschulpu in mogoče odigral zadnji dvoboj kariere, je upanje njemu in Španiji povrnil Carlos Alcaraz, ki je s 7:6 in 6:3 ugnal Tallona Griekspoora in izid izenačil na 1:1.