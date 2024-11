Večer o filmskem festivalu Liffe (20. 11.)

Maribor, 19. novembra - Matic Majcen v komentarju Pomemben dogodek ali obraz centralizma? piše o gostovanju filmskega festivala Liffe v Mariboru. Avtor poudarja, da imajo festivali ogromno možnosti za privabljanje gospodarstva, domačih in tujih gostov, razvoj turizma in Liffe pravzaprav ni reprezentativen za vse to, kar lahko tak dogodek prinese mestu.