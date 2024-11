Madžari v sodnikovem dodatku do neodločenega izida z Nemčijo

Ljubljana, 19. novembra - Z današnjimi tekmami zadnjega kroga se je končalo predtekmovanje v nogometni ligi narodov. Današnji dvoboji niso več neposredno odločali o četrtfinalistih, vsi so bili znani že v ponedeljek, v najmočnejši ligi A sta Nemčija in Madžarska igrali 1:1, z enakim izidom se je končal dvoboj Bosna in Hercegovina - Nizozemska.