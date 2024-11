V razpravi o proračunu za leto 2026 dvomi v načrtovane prihodke

Ljubljana, 19. novembra - Poslanci so se podrobneje seznanili s predlogom državnega proračuna za leto 2026. Potem ko naj bi se prihodnje leto primanjkljaj povzpel do 1,9 milijarde evrov, naj bi se leto pozneje znižal na 1,2 milijarde evrov. Ob približno enakih odhodkih naj bi prihodki precej porasli, kar se zdi opoziciji zelo optimistično in že napoveduje rebalans.