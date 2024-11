Za slovenske nevladne organizacije 2,6 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 19. novembra - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je na razpisu Evropske komisije uspel zagotoviti 2,6 milijona evrov za slovenske nevladne organizacije. Za te v okviru finančnega programa načrtujejo štiri razpise na temo človekovih pravic, demokracije in pravne države. Prvi razpis bo marca 2025, so napovedali na CNVOS.