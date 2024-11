Pogrešana je 66-letnica iz Hrastja

Maribor, 19. novembra - Policisti Policijske postaje Maribor iščejo pogrešano 66-letno Marjeto Rogan iz Hrastja. Nazadnje so jo videli v soboto ob 11.30 pred domačim naslovom. Visoka je 165 centimetrov, močnejše postave, svetlih krajših las, oblečena pa je bila v modro jopico, sivo trenirko in svetle športne copate, so sporočili s Policijske uprave Maribor.