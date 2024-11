Finale pokala BJK Italija - Slovaška

Malaga, 19. novembra - V finalu teniškega pokala BJK v Malagi se bosta pomerili ženski reprezentanci Italije in Slovaške. Potem ko je Italija v ponedeljek premagala Poljsko, je bila danes v drugem polfinalnem dvoboju Slovaška z 2:1 boljša od Velike Britanije in s tem po zmagah nad ZDA in Avstralijo pripravila še eno presenečenje.