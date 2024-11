Pogrešajo 30-letnico iz Kidričevega

Maribor, 19. novembra - Svojci od nedelje pogrešajo 30-letno Sandro Anžič iz Kidričevega. Nazadnje so jo videli v nedeljo nekaj po 15. uri pred domačim naslovom v Kidričevem. Visoka je okrog 160 centimetrov, je suhe postave in svetlih, do ramen segajočih las, so sporočili s Policijske uprave Maribor.