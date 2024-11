Oporišče Unifila na jugu Libanona znova tarča napada

Bejrut, 19. novembra - Sedež italijanskega kontingenta in zahodnega sektorja mirovne misije ZN Unifil v kraju Šama na jugu Libanona je bil danes tarča raketnega napada. Rakete so zadele odprta območja in skladišče. Unifil o ranjenih ne poroča, pet italijanskih vojakov pa je na opazovanju v bolnišnici. Italija je napad obsodila in odgovornost zanj pripisala Izraelu.