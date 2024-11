Minister Novak: Za porečja Mure, Ščavnice in Ledave prihodnji dve leti 7,5 milijona evrov

Murska Sobota, 19. novembra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes obiskal porečja Mure, Ščavnice in Ledave ter se seznanil z opravljenimi deli na vodotokih. Poudaril je, da so obseg del podeseterili. Skupna ocenjena vrednost sanacijskih del na danes obravnavanem območju za leti 2025 in 2026 je 7,5 milijona evrov.