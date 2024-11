Ljubljanska borza: V ospredju delnice NLB

Ljubljana, 19. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,65 odstotka. Pocenile so se vse najpomembnejše delnice razen delnic Telekoma, ki so obstale na izhodišču. Najbolj so šle navzdol delnice Cinkarne. Posredniki so sklenili za 3,17 milijona evrov poslov, daleč največ z delnicami NLB. Te so se pocenile za 0,78 odstotka.