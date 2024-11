Orkana Helene in Milton okrnila stanovanjske gradbene projekte v ZDA

Washington, 19. novembra - V ZDA so oktobra preračunano na letno raven začeli graditi 1,311 milijona novih stanovanjskih objektov, kar je 3,1 odstotka manj kot septembra in štiri odstotke manj kot oktobra lani, je danes poročalo ministrstvo za trgovino ZDA. Gradbene projekte sta oktobra okrnila orkana Milton in Helene.