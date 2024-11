Liffe: Drama preživetja Alfa. razkriva lepoto slovenskih gora

Ljubljana, 19. novembra - V sekciji Panorama ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) ponuja tudi film Alfa. nizozemskega scenarista in režiserja Jana-Willema van Ewijka, ki so ga snemali v Sloveniji. Kot je razkril pogovor s filmsko ekipo po projekciji, je Van Ewijk film sicer nameraval posneti v Švici, a so se stvari zasukale drugače.