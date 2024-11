Znani nominiranci za najboljši literarni prvenec Slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 19. novembra - Znane so nominirane knjige za plaketo najboljši literarni prvenec 40. slovenskega knjižnega sejma. Tričlanska žirija je izbrala zbirko pesmi Žive Čebulj Sama ljubezen je to, delo Hannah Koselj Marušič Vse je eno vse je vseeno, prvenec Liu Zakrajšek Zajtrk prvakinj, roman Ćrtice Tine Perić in roman Boštjana Tadla Četrta generacija.