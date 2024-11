Ukrajina bo prihodnje leto večino proračuna namenila za obrambo in varnost

Kijev, 19. novembra - Ukrajinski poslanci so danes sprejeli proračun za prihodnje leto, v katerem je za obrambo in varnost namenjenih okoli 50 milijard evrov oziroma 60 odstotkov vseh izdatkov. Kot je ob sprejetju dejal ukrajinski premier Denis Šmihal, bodo vsi davki državljanov in podjetij namenjeni za obrambo in varnost.