Gen-I napovedal znižanje cen plina in elektrike

Ljubljana, 19. novembra - Družba Gen-I s 1. decembrom napoveduje znižanje cen zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter cen električne energije za male poslovne odjemalce, so sporočili iz trgovca z energenti. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce do konca februarja ostaja regulirana, so spomnili.