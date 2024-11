Na Dnevih slovenskega turizma tudi o motivaciji mladih za delo v panogi

Laško, 19. novembra - Govorniki, strokovnjaki in turistični delavci so se na Dnevih slovenskega turizma, ki jih pod sloganom Turizem z načrtom - za gostoljubno in trajnostno prihodnost gosti Laško, danes osredotočili na nadgradnjo vizije odpornosti, trajnostnega razvoja in vključujočega sodelovanja. Govorili so tudi o motivaciji mladih za delo v panogi.