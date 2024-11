Po večdnevnih protestih odstopil predsednik separatistične republike Abhazija

Suhumi, 19. novembra - Po večdnevnih protestih zaradi naložbenega sporazuma z Moskvo je danes odstopil predsednik separatistične republike Abhazija Aslan Bžanija, so danes sporočili iz njegovega urada. Protesti na ulicah Suhumija v samooklicani republiki ob Črnem morju so vrhunec doživeli v petek z zasedbo parlamenta in zahtevo, da Abhazija odstopi od sporazuma.