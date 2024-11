Dunaj za pet dni v znamenju knjige

Dunaj, 20. novembra - V avstrijski prestolnici se bo od danes dalje za pet dni vse vrtelo okoli knjige. Na letošnjem 16. Dunajskem knjižnem sejmu, ki velja za največji avstrijski knjižni sejem in dogodek avstrijskega založništva in knjigotrštva, se predstavlja več kot 400 avstrijskih in tujih avtorjev, tudi iz Slovenije, ter več sto avstrijskih založnikov.