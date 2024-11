Na strokovni konferenci o digitalizaciji in inteligentnih prometnih sistemih

Ljubljana, 19. novembra - Nacionalni center za upravljanje prometa je danes v Ljubljani pripravil strokovno konferenco, na kateri so govorili o digitalizaciji in inteligentnih prometnih sistemih. Ministrica Alenka Bratušek je dejala, da bo treba glede na hiter vzpon digitalizacije v prometu nacionalni center okrepiti, so sporočili z ministrstva.