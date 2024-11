Predsednica DZ ob svetovnem dnevu otrok poziva odrasle k ustvarjanju boljšega sveta za otroke

Ljubljana, 20. novembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob svetovnem dnevu otrok odrasle poziva k ustvarjanju boljšega sveta za otroke, saj je to njihova naloga in odgovornost. Kljub dejstvu, da otrokove pravice uvrščamo med temeljne človekove pravice, so resno kršene milijonom otrok po svetu, predvsem tistim, ki so žrtve vojn na Bližnjem vzhodu, je izpostavila.