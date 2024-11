Banke v devetih mesecih s 17,8 odstotka višjim dobičkom

Ljubljana, 19. novembra - Banke so v devetih mesecih letos ustvarile 840,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 17,8 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Še naprej so beležile rast tako čistih obresti kot neobrestnih prihodkov, precej višje pa so bile oblikovane oslabitve in rezervacije.