Sikorski: EU pripravljena prevzeti breme pomoči ZDA Ukrajini

Varšava, 19. novembra - Sodelovanje med Evropo in ZDA je ključno za čezatlantsko varnost, je danes na srečanju zunanjih ministrov petih članic EU in Združenega kraljestva v Varšavi dejal poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski. Če bodo ZDA zmanjšale pomoč Ukrajini, pa so večje članice EU Kijevu pripravljene zagotoviti finančno in vojaško pomoč, je poudaril.