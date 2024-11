V pripravi predlog o podaljšanju roka za vloge glede zagotovljene vdovske pokojnine

Ljubljana, 19. novembra - V skladu z novelo pokojninskega zakona, ki je s 1. januarjem uvedla zagotovljeno vdovsko pokojnino, je treba vlogo za njeno izplačilo oddati do konca leta. A ker so številni opozorili, da marsikateri upravičenec ne ve za ta rok, na ministrstvu za delo pripravljajo predlog za njegovo podaljšanje, če bo to le mogoče, so navedli za STA.