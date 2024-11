Za naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil 3,9 milijona evrov

Ljubljana, 19. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petkovem uradnem listu objavilo 3,9 milijona evrov težak javni razpis za naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil. Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo, te pa bo mogoče vložiti od 9. decembra do 22. januarja 2025 do 14. ure.