Bohinj s pristojnimi v reševanje prometnih obremenitev in javnih prevozov

Bohinj, 19. novembra - Bohinj se sooča z vse večjo prometno obremenitvijo in izzivi organizacije potniškega prometa. Predstavniki občine so se v minulih dneh srečali s pristojnimi in se glede prometnih obremenitev dogovorili za oblikovanje posebne delovne skupine, glede javnega prevoza pa bodo preučili možnosti integracije šolskih prevozov v redne linije.