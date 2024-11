Francoski kmetje odločno proti dogovoru med EU in Mercosurjem

Pariz, 19. novembra - Francoski kmetje odločno nasprotujejo sporazumu med EU in južnoameriško gospodarsko zvezo (Mercosur). Zato so v teh dneh okrepili proteste in ovirajo promet po državi, odložili so tudi kupe smeti, predvsem pnevmatik. Kmetje ocenjujejo, da bo dogovor ogrozil njihovo preživetje, francoski predsednik Emanuel Macron pa da jih premalo brani.