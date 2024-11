Robotka Frida se seli na kliniko za pediatrijo

Maribor, 20. novembra - Socialni robot Frida, ki sta ga razvila UKC Maribor in mariborska univerza, se po uspešnem testiranju na kirurških oddelkih seli na kliniko za pediatrijo. V enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo bo sodeloval pri raziskavi učinkovitosti različnih načinov izvedbe kliničnega intervjuja, so danes povedali sodelujoči v projektu.