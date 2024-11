Na festivalu v Torinu bosta tekmovala tudi slovenska filma

Torino, 19. novembra - V tekmovalni program filmskega festivala v Torinu sta se uvrstila dokumentarna filma V tišini življenja scenaristke in režiserke Nine Blažin ter Duhovnica scenaristke in režiserke Maje Prettner. Mednarodni filmski festival bo v Torinu, ki velja za drugi največji italijanski filmski festival po Benetkah, potekal med 22. in 30. novembrom.