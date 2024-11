Odobrili sofinanciranje 20 projektov pridobivanja praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju

Ljubljana, 19. novembra - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so objavili rezultate javnega razpisa za sofinanciranje pridobivanja praktičnih izkušenj, znanj in kompetenc študentov v delovnem okolju v času študija. V tem študijskem letu bodo sofinancirali dvajset izbranih projektov v skupni višini 3,4 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.