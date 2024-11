V Centru Rog prvi festival RogDizajnDnevi

Ljubljana, 19. novembra - V Centru Rog se je z 48-urnim Rog Kreatonom - dizajn šprintom za mlade v ponedeljek začel prvi festival RogDizajnDnevi. Letošnja naslovna tema je vprašanje, kaj se lahko naučimo od prednikov. Festival sovpada s prvim letom delovanja Centra Rog in bo do 22. novembra potekal v treh sklopih, poleg RogKreatona sta tu še RogExpo in RogForum.