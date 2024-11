V ZD Ljubljana ponovno vabijo k udeležbi v presejalnem programu za odkrivanje raka na želodcu

Ljubljana, 19. novembra - V Zdravstvenem domu Ljubljana so ponovno poslali vabila k sodelovanju v presejalnem pilotnem programu za odkrivanje raka na želodcu. Ponovno je vabilo dobilo 3926 oseb, ki se do zdaj še niso udeležile testiranja. V zavodu vabljene spodbujajo, naj se udeležijo presejalnega testiranja za bakterijo Helicobacter pylori, so zapisali v sporočilu.