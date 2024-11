V Galeriji Fotografija razstava o koreninah ljudi in narave

Ljubljana, 20. novembra - V Galeriji Fotografija bo drevi otvoritev razstave slovenske fotografinje Tereze Kozinc in Hannah Schemel iz Nemčije z naslovom Korenine. Umetnici posamično ustvarjata v iskanju in iz potrebe po globljem razumevanju materinstva in narave, hkrati pa izrisujeta horizont med temo in svetlobo. Temnica je zanju obenem zatočišče in izvir.