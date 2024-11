Odposlanec ZDA vidi končanje vojne med Izraelom in Hezbolahom na dosegu roke

Bejrut, 19. novembra - Posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Amos Hochstein je danes med obiskom v Bejrutu izjavil, da vidi pravo priložnost za končanje vojne med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. To je po njegovem mnenju na dosegu roke. V Libanonu namreč že dlje časa preučujejo predlog ZDA o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom.