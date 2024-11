Na konferenci GoDigital za večjo uporabo umetne inteligence v slovenskih podjetjih

Brdo pri Kranju, 19. novembra - Slovenska podjetja, predvsem mala in srednje velika, zaostajajo pri uvajanju umetne inteligence, so opozorili udeleženci konference GoDigital 2024 in izpostavili številne koristi, ki jih ta tehnologija prinaša. Ob pomanjkanju IKT-strokovnjakov je bilo slišati tudi veliko pozivov k uvedbi obveznega predmeta računalništva v izobraževalni sistem.