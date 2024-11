Kmetje v Londonu protestirajo proti načrtovanim spremembam davka na dediščino

London, 19. novembra - Britanski kmetje danes v Londonu protestirajo proti vladnim načrtom za spremembo davka na dediščino, ko gre za lastništvo zemljišč. Skladno z njimi kmetijska podjetja ne bi bila več upravičena do 100-odstotne olajšave. Kmetje so prepričani, da novi predlog pomeni eksistenčno grožnjo kmetijskemu sektorju in velik udarec za pridelavo hrane.