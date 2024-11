Opoziciji se zdita proračuna slaba, za koalicijo optimistična

Ljubljana, 19. novembra - V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, katerih obravnavo je danes začel DZ, kritični. Opozarjajo na zaostrovanje geopolitičnih napetosti in pogrešajo ustrezen odziv vlade. Menijo tudi, da sta proračuna slaba in odpirata vrata netransparentni porabi. Koalicijskim strankam se zdita optimistična.