Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 19. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja padel 0,73 odstotka v minus. Vlagatelji so največ prometa zaenkrat opravili s Krkinimi delnicami, ki so se do 11.30 pocenile za več kot odstotek. Zanimive so jim tudi delnice NLB, ki pa so se doslej pocenile za 0,78 odstotka.