Velenjski svetniki za podaljšanje javne obravnave osnutka zakona o postopnem zapiranju premogovnika

Velenje, 19. novembra - Velenjski svetniki so se ob današnji seznanitvi z vsebino osnutka zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje zavzeli za podaljšanje javne obravnave osnutka, ki je sicer zdaj predvidena do 25. novembra. Podali so več pripomb na vsebino in podprli prizadevanja socialnih parterjev. Zakon naj bi bil sprejet do marca prihodnje leto.