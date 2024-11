Ljubljana, 19. novembra - S podpredsednico ukrajinske vlade in ministrico za gospodarstvo Julijo Sviridenko se bo ob 13.10 v prostorih ministrstva za zunanje in evropske zadeve na Prešernovi 25 srečala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Melita Gabrič (IN NE ministrica Tanja Fajon, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili z ministrstva.