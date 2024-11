Fokus: Enoletna preložitev uredbe EU korak nazaj v boju proti uničevanju gozdov

Ljubljana, 19. novembra - Društvo Fokus je razočarano nad odločitvijo evroposlancev, ki so pretekli teden podprli enoletno preložitev začetka izvajanja lani sprejete uredbe EU o krčenju gozdov in ob tem sprejeli več dopolnil. Ta dopolnila po njihovem zakonodajo občutno slabijo in so korak nazaj v boju proti uničevanju gozdov, zato pozivajo k zavrnitvi predloga sprememb.