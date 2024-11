Na mednarodni znanstveni konferenci ReWo o sodelovanju med akademsko sfero in turistično industrijo

Čatež ob Savi, 19. novembra - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v kongresnem centru v Termah Čatež gostila mednarodno znanstveno konferenco ReWo, kjer so predstavili zaključke Erasmus+ projekta z istim imenom. Raziskovalci, pedagoški delavci, študenti in drugi strokovnjaki iz desetih držav so delili ideje o sodelovanju med akademsko sfero in turistično industrijo.