Zvonka Pangerc Pahernik prejela mednarodno priznanje za izobraževanje odraslih

Ljubljana/Firence, 19. novembra - Vodjo Središča za obveščanje in ozaveščanje v Andragoškem centru Slovenije Zvonko Pangerc Pahernik so na začetku novembra sprejeli v mednarodno dvorano slavnih za izobraževanje odraslih in nadaljnje izobraževanje. Gre za najvišje priznanje, ki ga od leta 1996 podeljujejo posameznikom, ki so bistveno prispevali k razvoju in vidnosti področja.