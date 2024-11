Voditelji G20 z minimalnim soglasjem glede Ukrajine in Bližnjega vzhoda

Rio de Janeiro, 19. novembra - Voditelji držav skupine G20 so v ponedeljkovi skupni izjavi na vrhu v Rio de Janeiru pozdravili "konstruktivne pobude" za mir v Ukrajini in pozvali k trajni prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu. Zavezali so se tudi prizadevanjem za obdavčitev najbogatejših, medtem ko na podnebnem področju niso dosegli preboja, poročajo tuje tiskovne agencije.