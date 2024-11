Putin podpisal odlok za širšo rabo jedrskega orožja

Moskva, 19. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok, ki Moskvi omogoča uporabo jedrskega orožja proti nejedrski državi, ki jo podpira jedrska sila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do odločitve prihaja ravno na 1000. dan ruske invazije na Ukrajino in potem, ko so ZDA Kijevu odobrile uporabo raket dolgega dosega za vojaške tarče v Rusiji.