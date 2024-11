V Stari mestni elektrarni plesna predstava o notranjih stiskah in sencah

Ljubljana, 19. novembra - V Stari mestni elektrarni bo drevi premiera plesno-vizualne predstave češke umetnice Kristyne Peldove in slovenske režiserke Enye Belak Razkriti trenutki, ki je nastala v produkciji zavoda Flota. Peldova prikazuje misli in raziskuje notranje sence, strahove ter svojo identiteto in se na odru posveča trenutkom stiske, so zapisali pri zavodu.