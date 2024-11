Podelili Blinčeve nagrade za leto 2024

Brdo pri Kranju, 19. novembra - Institut Jožef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sta v ponedeljek na Brdu pri Kranju podelila šeste Blinčeve nagrade, s katerimi od leta 2019 vzpodbujata in nagrajujeta raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Nagrade so prejeli Denis Golež, Nerea Sebastián Ugarteche in Igor Muševič.