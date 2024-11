Zdesetkane slovenske rokometašice pred novim izzivom

Ljubljana, 19. novembra - Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je drugi vrhunec leta. Po 11. mestu na olimpijskih igrah v Parizu bo med 28. novembrom in 15. decembrom nastopila na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. V Innsbrucku, kjer se bo v skupinskem delu pomerila z Norveško, Slovaško in Avstrijo, bo nastopila močno zdesetkana.