V Hongkongu zaradi subverzije obsojenih 45 disidentov

Hongkong, 19. novembra - Sodišče v Hongkongu je danes 45 disidentov obsodilo na zaporne kazni do deset let zaradi kršitev zakona o nacionalni varnosti. S tem se je sklenil triletni sodni postopek proti skupini skupno 47 ljudi, ki so bili obtoženi subverzivnih dejanj zaradi načrtovanja neuradnih primarnih volitev leta 2020, poročajo tuje tiskovne agencije.