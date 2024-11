Po St. Pauliju se z omrežja X umika tudi Werder Bremen

Bremen, 19. novembra - Nemški nogometni prvoligaš Werder iz Bremna je sporočil, da zeleno-beli zapuščajo platformo družbenih medijev X. Odkar je omrežje X prevzel Elon Musk, so se pod krinko svobode izražanja neverjetno hitro povečali sovražni govor, sovraštvo do manjšin, desničarski ekstremistični prispevki in teorije zarote, so zapisali v klubu.